João Loureiro "estupefacto" com detenção de Rowles

Contactado pelo JN, o advogado João Loureiro assegura estar "extremamente surpreendido" e até "estupefacto" pela notícia da detenção de Rowles Magalhães Silva. "A imagem que tenho dessa pessoa não corresponde ao que me está a ser informado", justifica.

O antigo dirigente desportivo aproveita a Operação Descobrimento, realizada na terça-feira, para voltar a clamar inocência relativamente às acusações que lhe foram imputadas. "Reitero o que sempre afirmei. Disse sempre que o futuro falaria melhor do que as minhas próprias palavras e isso está a ser comprovado", sustenta.

Parco em declarações, João Loureiro lembra que o processo em causa continua sob segredo de justiça, mas também recorda que, quando foi detetada mais de meia tonelada de cocaína escondida no jato no qual viajaria para Portugal, fez questão de permanecer no Brasil até prestar declarações à Polícia Federal. E que também insistiu em falar com a Polícia Judiciária quando chegou a Portugal.