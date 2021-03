João Loureiro regressou a Portugal: "estou muito cansado mas feliz"

JN Hoje às 15:53, atualizado às 16:47 Facebook

João Loureiro, antigo presidente do Boavista, que estava no Brasil há várias semanas, após a apreensão de meia tonelada de cocaína no jato onde estava previsto o seu regresso a Portugal, chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro esta sexta-feira à tarde. "Cansado mas feliz", o advogado diz que prestará todas as explicações "quando for o momento".

Nos últimos dias, que foram de sufoco para João Loureiro, o advogado portuense só saía do hotel para se deslocar ao aeroporto e saber da sua posição na lista de espera do voo de regresso.

Na chegada ao Porto, mostrou-se emocionado, afirmando estar "cansado mas feliz". "É muito bom estar de volta ao meu país", frisou, acrescentando que as explicações serão dadas no momento certo.

Na altura em que a droga foi descoberta no avião, João Loureiro optou por permanecer em S. Paulo e não regressar ao Porto. Segundo o próprio, foi ele que tomou a iniciativa de prestar declarações às autoridades brasileiras.

Apesar de lhe terem dito que poderia ser ouvido em Portugal, fez questão de ficar e ser ouvido pelas autoridades brasileiras.

De recordar que o antigo líder do Boavista estava entre os passageiros do avião, com destino a Portugal, onde viriam a ser encontrados 580 quilos de cocaína. Loureiro já tinha viajado para o Brasil a bordo da mesma aeronave.

O advogado e um empresário hispano-argelino ainda viajaram de São Paulo para Salvador da Baía, mas o avião terá tido um problema técnico. O comandante pediu uma revisão técnica e foi nessa altura que a droga foi descoberta.