João Rendeiro esteve no Catar antes de se esconder na África do Sul

João Rendeiro saiu, a 14 de setembro de 2021, do Reino Unido, mas só entrou na África do Sul, onde este sábado foi detido a pedido de Portugal, quatro dias depois. Médio Oriente foi um dos locais de passagem.

O ex-presidente do BPP, João Rendeiro, esteve no Catar, no Médio Oriente, antes de se esconder, a 18 de setembro de 2021, na África do Sul, apurou, este sábado, o JN. O antigo banqueiro, de 69 anos, demorou quatro dias a deslocar-se entre o Reino Unido e a África do Sul e as autoridades não excluem que tenha passado por mais países.

Entre estes, pode ter estado o Belize, de onde João Rendeiro acedeu, aparentemente, a 28 de setembro de 2021, ao seu blogue, para oficializar a fuga à Justiça. A hipótese terá ainda de ser confirmada, indicou fonte policial.

O ex-presidente do BPP foi, este sábado de manhã, detido por agentes da Interpol num hotel de luxo, em Durban, uma cidade costeira sul-africana, tendo já sido transferido para uma esquadra local. Na próxima segunda-feira, 13 de dezembro, vai, segundo as autoridades sul-africanas, ser apresentado a um juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação. Só posteriormente será decidido se será, ou não, extraditado para Portugal.

Em causa está, sobretudo, o cumprimento de uma pena de cinco anos e oito meses de cadeia por ter, com outros ex-administradores, omitido a real situação financeira do banco até este falir, em 2008. João Rendeiro está também condenado noutros dois processos, em primeira instância, por atos à frente do BPP, mas as decisões ainda não transitaram em julgado.