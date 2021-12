João Rendeiro passou noite na prisão e voltou esta manhã ao tribunal de Verulum

JN/Agências Hoje às 08:11 Facebook

O ex banqueiro João Rendeiro regressou esta terça-feira de manhã ao tribunal de Verulam, nos arredores de Durban, oriundo da prisão de Westville, que fica a cerca de 30 quilómetros do local onde vai ser ouvido.

João Rendeiro chegou ao tribunal transportado num carro celular com vários outros detidos, às 9.05 horas, 7.05 em Portugal continental.

Este é o segundo dia em que João Rendeiro vai estar na sala de tribunal, depois de na primeira presença perante juiz, na segunda-feira, para legalizar a prisão preventiva, a defesa ter pedido liberdade sob fiança que será discutida hoje.

A advogada de defesa June Marks disse à Lusa que espera que a audição seja feita da parte da tarde, apesar de o juiz a ter anunciado para as 11 horas (9 em Portugal continental).

June Marks adiantou que preferia que o caso fosse transferido para Joanesburgo, ao ser questionada anteriormente pela Lusa sobre essa possibilidade, face à capacidade do tribunal de subúrbios de Verulam.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal, relativamente a três processos distintos relacionados com o colapso do BPP.