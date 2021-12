João Rendeiro processa o Estado se não for solto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:07 Facebook

Defesa do ex-banqueiro admite que a medida está a ser "considerada". Advogada considera que 2200 euros "é um grande valor para uma fiança".

A defesa de João Rendeiro alega que os menos de 2200 euros que o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) se propõe a pagar de fiança são um montante muito elevado para a realidade sul-africana. E adianta que pondera processar o Estado da África do Sul se o antigo banqueiro não for libertado hoje. Em causa está, alegam os advogados, uma detenção ilegal, efetuada com base em mandados obtidos com documentos inválidos.