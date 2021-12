João Rendeiro vai ser ouvido em tribunal amanhã a pedido da defesa

Hoje às 09:50 Facebook

A defesa de João Rendeiro pediu o adiamento da audiência ao ex-banqueiro, que estava marcada para esta segunda-feira de manhã, num tribunal da África do Sul.

João Rendeiro apresentou-se, esta segunda-feira de manhã no tribunal de Verulam, na África de Sul, para ser ouvido por um juiz, dois dias depois de ter sido detido pela polícia sul-africana.

Segundo a SIC Notícias, o ex-banqueiro só vai ser ouvido amanhã, terça-feira, a pedido da Defesa, que disse não ter tido tempo de ler todo o processo e reunir com o Rendeiro.

O pedido de adiamento deu entrada no tribunal de Verulam, esta segunda-feira de manhã, e deve ser aceite, acrescenta aquele canal de televisão.

João rendeiro estava fugido à Justiça há três meses. Foi detido na África do Sul, no sábado, e as autoridades portuguesas reclamam a extradição para Portugal, para cumprir a pena a que foi condenado.