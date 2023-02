Jogador da U. Leiria envolvido em desacatos

Maria Anabela Silva Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Leiria teve de intervir para acabar com desacatos numa discoteca, na madrugada de quarta-feira, nos quais estiveram envolvidos um atual e um ex-jogador da União de Leiria.

A gerência garante que apresentar queixa por "vandalismo". Do lado dos clientes, há, apurou o JN, queixas de uso de força "excessiva" pelos seguranças.

Ricardo Jorge, representante da discoteca Mandarim, contou ao JN que o grupo dos atletas encontrava-se na zona VIP e alguns "começaram a subir para cima da mobília". Segundo o responsável, as pessoas em causa "foram avisadas mais do que uma vez e depois convidadas a sair". No exterior, "agarraram em paralelos da calçada e mandaram-nos contra a porta e partiram uma câmara de vigilância", denuncia.