Jornalistas impedidos de assistir a debate instrutório do caso Selminho

Uma funcionária judicial informou os jornalistas de que a sala marcada para o debate instrutório do caso Selminho - em que o presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira, está acusado de prevaricação - não tem capacidade para mais de oito pessoas e a lotação esgotou-se com os intervenientes processuais.

De acordo com a funcionária, não há nenhuma sala livre para a diligência, pelo que os vários jornalistas ficaram à porta do TIC do Porto, onde já decorre o debate instrutório.

Rui Moreira chegou ao tribunal na companhia da advogada. No final, a juíza irá fazer uma declaração com a posição de ambas as partes e anunciar a data para a decisão.

Durante a sessão, o Ministério Público (MP) e a defesa de Rui Moreira vão apresentar os respetivos argumentos para levar ou não o autarca a julgamento, por alegadamente beneficiar a imobiliária da família em detrimento do município.

A defesa de Rui Moreira requereu a abertura de instrução, fase facultativa que visa decidir por um Juiz de Instrução Criminal (JIC) se o processo segue e em que moldes para julgamento.

Em dezembro do ano passado, o MP acusou o autarca independente de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder, incorrendo ainda na perda de mandato, por alegadamente favorecer a sua imobiliária e da sua família (Selminho), já durante o mandato (tomou posse em 23 de outubro de 2013), em detrimento da autarquia.

Isto num conflito judicial que opunha há vários anos o município à empresa imobiliária, que pretendia construir num terreno na escarpa da Arrábida.