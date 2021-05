Jornalistas impedidos de assistir a julgamento de instrutor que matou a tiro guarda prisional

Mónica Ferreira Hoje às 11:02 Facebook

Twitter

Partilhar

No arranque do julgamento do instrutor de tiro que atingiu mortalmente uma guarda prisional, na carreira de tiro junto à cadeia de Paços de Ferreira, os jornalistas presentes no Tribunal de Paços de Ferreira, onde decorre a sessão, foram impedidos de assistir a audiência.

Em causa, está a lotação da sala, condicionada pela pandemia, que tem limitação de lugares para 14 pessoas, ocupados já pela família da vítima - pais e irmãos -, magistrados, funcionários judiciais e juízes.

Esta situação tem sido recorrente em tempos de pandemia, em vários Tribunais do país. Contudo, em algumas comarcas, os seus Presidentes ou juízes titulares dos processos providenciam espaços alternativos e de maior dimensão, para que os julgamentos se possam realizar com público e jornalistas presentes.