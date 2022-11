José António Jesus renuncia ao mandato na Câmara de Tondela  

José António Jesus renunciou ao mandato de presidente da Câmara de Tondela, para o qual tinha sido eleito em setembro do ano passado. O autarca enviou esta segunda-feira ao presidente da Assembleia Municipal, António Leitão Amaro, uma comunicação em que renuncia ao mandato.

O edil abandona o cargo depois de, na última quarta-feira, o Tribunal da Relação de Coimbra ter mantido a sua perda de mandato pela prática dos crimes de falsificação de documentos e burla qualificada por titular de cargo político. Em causa, pagamentos de mais de 10 mil euros que José António Jesus recebeu por viagens efetuadas em veículos próprios, quando na realidade tinha recorrido a viaturas da autarquia.

Ao JN, o autarca diz que sai devido ao desgaste pessoal e por sentir angústia e mágoa. Explica que renuncia agora, "independentemente dos trâmites que a sua defesa entender fazer a seguir" por não ter condições para se manter no cargo.

Já em comunicado, José António Jesus escreve que "esta é a comunicação que jamais" pensou fazer, "mas que por imperativo de consciência, se impõe".

Num documento com três páginas, recorda a dedicação com que exerceu as funções autárquicas durante 20 anos, agradece a oportunidade que teve por servira causa pública. Pede "desculpa por alguma coisa em que tenha falhado ou que não tenha conseguido" e garante que "consciência leve e tranquila" por ter sido movido "sempre por um profundo respeito democrático, enformado pelos valores da justiça, equidade e igualdade".

"Como é do conhecimento de todos, um processo judicial cruzou-se neste percurso, mas nunca será de mais relembrar que o mesmo resultou de questões meramente procedimentais, de simples desconformidades no preenchimento de boletins de deslocações e jamais de qualquer ato pensado, premeditado, intencional, em que visasse apropriar-me de um cêntimo que fosse", defende.

"Os últimos quatro anos foram muito penosos, mas não quis abandonar todos os que depositaram a sua confiança em mim. Contudo, a decisão do Tribunal da Relação de Coimbra, apesar de ainda não ter transitado em julgado, leva-me a tomar a iniciativa de renúncia ao mandato, pondo fim a meses de incerteza e de profunda angústia", acrescenta.

Aos críticos, e a todos aqueles que "persistem" em denegri-lo, diz que não é "pessoa de rancores" e deseja "apenas que nunca passem por aquilo" ele passou que eu passei.

"Resisti em nome da verdade e dos imperativos da minha consciência reta e limpa. Resisti também, e muito, pela defesa do nosso concelho, por saber que estávamos num período de crises ímpares, como foi a recuperação após o grande incêndio de 2017 e a pandemia da Covid-19. Não podia falhar ou abandonar as minhas funções, porque isso implicaria deixar de fazer o que estava ao meu alcance para proteger as nossas gentes", sublinha.

"Naturalmente, mantenho inalterados e intocados todos os meus direitos cívicos, sociais e políticos, no plano de defesa das convicções e dos projetos pelos quais sempre tenho lutado, relevantes para o fomento da confiança no futuro", conclui.

Eleito pelo PSD, José António Jesus estava a cumprir o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Tondela. A autarquia está há cerca de um ano a ser liderada por Carla Antunes, antiga vice-presidente, após os sucessivos pedidos de suspensão de mandato apresentados pelo autarca que em novembro de 2021 foi condenado pelo Tribunal de Viseu a cinco anos, com pena suspensa, pelos crimes de falsificação de documento e peculato. Os juízes ordenaram ainda a perda de mandato.

José António Jesus recorreu para a Relação de Coimbra, que reduziu para cerca de metade a pena de cadeia (dois anos e dez meses), suspensa na sua execução, mantendo, como pena acessória, a perda de mandato, da qual o autarca agora renuncia.