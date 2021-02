Homicídio no Algarve: Mariana recusa falar na presença da ex-namorada

Marisa Rodrigues Hoje às 12:38 Facebook

As duas jovens, acusadas de matar Diogo Gonçalves, de 21 anos, e esquartejar o corpo começaram a ser julgadas esta quarta-feira pelo Tribunal de Portimão. Maria Malveiro, segurança, de 20 anos, e Mariana Fonseca, enfermeira, de 24, respondem pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acessos ilegítimo, um de burla informática, roubo simples e uso de veículo. São suspeitas de terem matado Diogo, em março do ano passado, para ficar com 70 mil euros que tinha recebido de indemnização pelo atropelamento mortal da mãe.

As agora ex-namoradas chegaram a Portimão cerca das 9.20 horas, em duas carrinhas celulares, vindas do Estabelecimento Prisional de Tires, onde estão em prisão preventiva. Após a leitura da acusação, Maria recusou prestar declarações, ao contrário de Mariana, que quis apresentar a sua versão dos factos. Para isso, pediu que a ex-namorada saísse da sala.

A enfermeira recusou responsabilidades na morte de Diogo. Garantiu que não sabia da indemnização que o jovem recebera e negou a participação num plano para matá-lo, mas assumiu ter participado na ocultação do cadáver. Esta versão, que Mariana já tinha apresentado no debate instrutório, é contrária à que deu no primeiro interrogatório judicial. Nessa altura, assumiu os factos, tal como Mariana, que confessou ter-se inspirado na série policial Dexter para planear os crimes.

Segundo a acusação, as duas jovens, que namoravam e viviam juntas na altura dos factos, traçaram um plano para matar Diogo e ficar com a indemnização. Maria tinha sido colega do jovem num hotel onde era técnico de informática. Soube da indemnização e contou à namorada.

Combinou um encontro em casa de Diogo, em Algoz, no dia 20 de março do ano passado. Levaram três ampolas de "diazepam" (calmante) que a enfermeira terá desviado do hospital de Lagos onde trabalhava, abraçadeiras, uma faca "ponta e mola", sacos de plástico, fita adesiva e luvas descartáveis.

Mariana ficou no carro. Maria entrou. Colocou o "diazepam" num sumo de laranja que Diogo bebeu. Seduziu-o, convenceu-o a sentar-se numa cadeira e fechar os olhos enquanto lhe prendia as mãos. Depois, chamou Mariana. O rapaz tentou soltar-se e Maria aplicou-lhe um golpe "mata-leão". Diogo caiu de costas e Maria apertou-lhe o pescoço até a enfermeira confirmar que já não tinha sinais vitais.

Com uma navalha, cortaram-lhe o polegar e o indicador da mão direita e guardaram num envelope para mais tarde desbloquear os telemóveis através das impressões digitais. Colocaram o corpo dentro do porta-bagagens do carro da vítima, conduziram até à casa de ambas, em Lagos, e foram dormir.

No dia seguinte, com um cutelo furtado num supermercado, cortaram as mãos, os antebraços, os pés e a cabeça e guardaram em sacos de plástico, novamente na bagageira do carro.

No dia 22 foram a Sagres onde abandonaram a viatura de Diogo e uma parte do corpo, regressando a casa. Dois dias depois, foram de Lagos a Tavira e desfizeram-se da cabeça, mãos e pés. Os restos mortais foram recuperados dia 26.

Entre os dias 20 e 25, fizeram transferências para as contas de ambas, levantamentos e pagamentos com o cartão multibanco, no valor total de pouco mais de dois mil euros. Foram detidas a 2 de abril.