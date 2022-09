Jovem agredido com ferro à porta de bar em Matosinhos

JN Hoje às 12:04 Facebook

Um jovem, de 25 anos, teve de receber tratamentos médicos no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, após ter sido agredido com um ferro na cabeça, à porta de um bar, em São Mamede de Infesta, na madrugada de sábado. A PSP procura o suspeito.

As agressões terão começado no interior do espaço de diversão noturna, entre dois grupos, na noite de sexta para sábado. A zaragata acabou por terminar na via pública, onde um dos agressores muniu-se de um ferro de grandes dimensões e bateu na cabeça da vítima, que ficou inanimada.

Enquanto o grupo de amigos do agressor fugia, os outros chamavam as equipas de socorro, que transportaram a vítima ao hospital. Foi-lhe diagnosticado um traumatismo craniano.

Uma patrulha da PSP foi ao local e recolheu elementos para conseguir chegar à identificação do agressor.