Jovem agride dois agentes da PSP em Bragança

Glória Lopes Hoje às 16:57, atualizado às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois agentes da PSP de Bragança foram agredidos, nesta sexta-feira de madrugada, por um jovem que andava pela rua a agredir os transeuntes.

Uma fonte adiantou ao JN que o jovem, que estava alcoolizado, se encontrava no Jardim José de Almeida, no centro da cidade, quando, cerca da meia-noite, os dois agentes foram chamados a intervir para pôr cobro ao comportamento do homem. Acabaram por ser agredidos.

O comando da PSP de Bragança indicou que os agentes receberam tratamento no hospital mas não precisaram de internamento. Os outros cidadãos agredidos apresentaram queixa na PSP.

O jovem foi esta tarde julgado em processo sumário, mas a advogada pediu um adiamento de 15 dias para poder preparar a defesa e o tribunal aceitou.