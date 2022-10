Jovem "apertado" por camionista alcoolizado conta "momentos de terror"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:44 Facebook

André Morais, 20 anos, viveu "momentos de terror" quando, nesta segunda-feira, percorria o caminho entre o local de trabalho e a sua residência. Ao longo dos 13 minutos que demorou a percorrer cerca de dez quilómetros, o carro conduzido pelo jovem quase que foi abalroado por um camião, cujo motorista foi detido por acusar 2,3 gramas de álcool por litro de sangue. O julgamento sumário marcado para esta terça-feira foi adiado.

André Morais conta ao JN que saiu da empresa com a intenção de ir almoçar a casa, na Madalena, Vila Nova de Gaia, e percorreu o habitual trajeto. Afirma ainda que estava já na A29 quando iniciou a manobra para ultrapassar o pesado que seguia à sua frente. "Depois de passar o GaiaShopping, fui para a faixa de rodagem da esquerda e comecei a ultrapassagem. Rapidamente, o camião também veio para a mesma faixa, apertando-me contra o separador central. Ainda bati com o espelho do carro no muro", descreve.

Emparedado entre o separador central da autoestrada e as toneladas de um camião de triplo rodado e mais de dez metros de comprimento, André Morais viu-se obrigado a travar bruscamente para evitar o acidente. "Voltei para trás do camião, percebi que este ia aos ziguezagues e telefonei para o 112 a denunciar o que estava a ver. Foram momentos de terror", refere.