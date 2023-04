Jovem ataca moradores com faca e garrafa e lança terror na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:01 Facebook

Um jovem de 21 anos esfaqueou o proprietário de um café, na tarde desta sexta-feira, na Feira, horas depois de ter ferido com gravidade um outro homem com uma garrafa partida. A mãe do agressor há muito que pede ajuda para o internamento compulsivo do filho que sofre de perturbações do âmbito psiquiátrico.

O jovem, que tem já um longo historial de agressões e desacatos na via pública e em estabelecimentos de restauração e comércio, deslocou-se, cerca das 14 horas, ao café Lar Azul, situado na Feira.

O proprietário acabou por abordar o indivíduo, pedindo-lhe para não causar problemas. Mas o jovem exibiu logo uma faca que trazia consigo e esfaqueou o dono do café, atingindo-o duas vezes no braço.