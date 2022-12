Jovem ataca mulher com sabre em casa e mata-se em Tomar

PJ diz que o homem, sem antecedentes criminais, assaltou residência familiar durante a noite, mas foi surpreendido.

Carlota Barreiros Mota, de 29 anos, foi agredida com uma arma branca de grande dimensão durante a alegada tentativa de assalto à sua habitação, em Tomar, na noite de segunda para terça-feira. Mais tarde, o atacante, Tiago Pires, pôs termo à vida, já na sua residência, em Porto Mendo, também no concelho de Tomar.

Aquela mulher sofreu "cortes profundos nos braços e nos antebraços" e "lesões pouco relevantes na cabeça", revela, ao JN, o diretor da Polícia Judiciária de Leiria, Avelino Lima.

Em comunicado, a Judiciária, explicou que a vítima "foi violentamente agredida com uma arma branca longa, tipo sabre, situando-se as lesões ao nível dos membros superiores, que usou para suster as agressões dirigidas à cabeça e corpo". A vítima, que é cavaleira, foi levada para o Hospital de S. José, em Lisboa, "onde se encontra a receber os devidos tratamentos, em recuperação e livre de perigo", acrescentou a Polícia.

Marido e filhos em casa

Avelino Lima adianta que o assaltante, de 19 anos e sem antecedentes criminais, entrou na casa com um capuz na cabeça e descalço, provavelmente para evitar fazer ruído. A vítima, o marido e duas crianças "de tenra idade" estariam a dormir. Contudo, aquele jovem terá sido surpreendido pela mulher.

"Foi a que apareceu primeiro e foi o objeto da agressão", explica o diretor da PJ de Leiria, acrescentando que "o marido colaborou na expulsão do assaltante, mas não foi vítima física".

Tiago Pires não chegou a apropriar-se de bens daquela família. Estudante até há pouco, não tinha ocupação e vivia num "quadro de elevada normalidade", tendo deixado os seus pais "destroçados", contou o líder da PJ de Leiria, que, nesta fase, tenta apurar os contornos deste caso pouco comum.

Carlota Barreiros Mota é casada com Vasco Mira Godinho, campeão da Europa de equitação.