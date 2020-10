Jovem atingido com canivete junto a escola de Valongo

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Rixa entre dois rapazes aconteceu na tarde desta quinta-feira. Vítima com ferimentos no abdómen.

Um jovem ficou ferido depois de, nesta quinta-feira, ter sido atingido com um canivete durante uma rixa com outro rapaz. O caso aconteceu na rua Visconde Oliveira do Paço, junto à Escola Secundária de Valongo, e a PSP tomou conta da ocorrência.

A discussão entre os dois rapazes, ambos entre os 15 e os 17 anos, começou por volta das 15 horas e depressa evoluiu para um confronto físico, que só terminou quando um dos jovens usou um canivete para atingir o adversário. A vítima sofreu ferimentos no abdómen e foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Valongo para o Hospital São João, no Porto. Não inspira, porém, especiais cuidados médicos, porque os ferimentos foram considerados ligeiros.

A PSP já identificou o agressor, mas desconhece, para já, os motivos do confronto.