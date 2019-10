Jovem atirou óleo a ferver à namorada e foi detido

Hoje às 14:28 Facebook

Um homem de 21 anos foi detido após provocar queimaduras graves à namorada atirando-lhe óleo a ferver. O suspeito ficou em prisão preventiva.

No dia 16 de outubro, os militares da GNR de Santarém foram alertados para a ocorrência de distúrbios numa unidade de saúde. Já no local, verificaram um "comportamento desadequado" por parte de um indivíduo para com a sua namorada com 20 anos.

Graças à recolha de testemunhos, foi possível apurar que o homem tinha queimado a namorada com óleo a ferver, provocando-lhe ferimentos graves, sendo, aliás, esse o motivo pelo qual se encontravam naquele local.

Os militares procederam de imediato à detenção do agressor, tendo o mesmo sido apresentado ao Tribunal Judicial de Santarém onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi logo conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria.