Jovem atropelado a fugir de agressora no Seixal

Um jovem com cerca de 13 anos foi atropelado a fugir de colegas de escola que o esmurravam no braço, no Seixal. O caso aconteceu na passada quinta-feira e já está entregue à Justiça, que identificou os intervenientes.

O jovem foi assistido pelos bombeiros no local e transportado para o Hospital Garcia de Orta, de onde já teve alta.

No vídeo que está a ser divulgado esta terça-feira nas redes sociais, é possível ver o jovem a ser perseguido por colegas, do sexo feminino. Uma delas esmurra-o no braço, que faz com este atravesse a Estrada Nacional 10-2, na Arrentela, uma primeira vez.

A rapariga atravessa a estrada em perseguição do rapaz para o esmurrar novamente e é incitada por colegas para o perseguir e bater. Nesse momento, o rapaz tenta atravessar novamente a estrada e é atropelado e projetado.