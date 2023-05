Jovem com 18 anos andava a assaltar com cutelo em Viseu

A Polícia deteve um jovem, com 18 anos, que tentou assaltar duas pessoas, em Viseu. Na sua posse tinha duas facas e um cutelo.

O indivíduo foi intercetado ontem (quarta-feira), pelas 23.05 horas, no Parque Aquilino Ribeiro, por roubo na forma tentada com recurso a arma branca a duas pessoas na via pública e por furto de uma carteira, num estabelecimento comercial nesta cidade.

Após receberem o alerta para um roubo, os agentes foram ao local, tendo sido possível intercetar o suspeito que "foi imediatamente reconhecido pelas vítimas", refere a PSP, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Na posse do jovem, além dos objetos roubados, que foram recuperados e entregues às vítimas, foram-lhe encontradas duas facas, um cutelo e alguns artigos que serviriam para efetuar assaltos.

O suspeito deverá ser ouvido esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial.