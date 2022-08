Jovem com réplica de pistola causa pânico em comboio

JN Hoje às 12:03 Facebook

Passageiros acionaram paragem de emergência de comboio e fugiram assustados para a linha após verem jovem de 18 anos empunhar arma de fogo. A PSP de Almada deteve o suspeito por ameaça agravada e crime contra a segurança das comunicações.

Ao que foi possível apurar, dois jovens ter-se-ão envolvido em confrontos no interior de um comboio da Fertagus no sentido Setúbal-Lisboa. A dado momento, um deles terá exibido uma pistola e ameaçado o outro. Os passageiros que iam no comboio ficaram assustados, acionaram o travão de emergência e fugiram para a linha férrea.

A PSP foi alertada para um cidadão armado no interior de um comboio e de imediato deslocou vário meios. Chegados ao local, os polícias avistaram "dezenas de pessoas no exterior, junto à linha férrea em estado de pânico", informa um comunicado.

Arma era afinal um isqueiro

Após tomar as necessárias medidas de segurança, que passaram pelo condicionamento da circulação ferroviária, os polícias reuniram informações que lhes possibilitaram identificar o suspeito, que já estava no exterior do comboio. Após revista sumária foi-lhe apreendida uma reprodução de uma arma de fogo, que se verificou ser um isqueiro.

Foi também identificado um outro cidadão, que se queixou de ter sido ameaçado pelo suspeito com o que lhe pareceu ser uma arma de fogo, "sentindo receio e temendo pela sua integridade física e vida".

"Apesar de todo o pânico causado, incluindo a exposição e perigo a que os passageiros se submeteram ao fugir para a linha férrea, não se registaram mais incidentes", acrescenta a PSP.

O jovem de 18 anos está indiciado pela prática de um crime de ameaça agravada em concurso com um crime contra a segurança das comunicações, em concreto à segurança em transporte ferroviário. Foi ontem presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a Termo de Identidade e Residência.