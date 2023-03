Jovem condenado a 14 anos por homicídio em Torres Vedras

JN/Agências Hoje às 16:04 Facebook

O jovem acusado de um homicídio, em 2022, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, foi, esta quarta-feira, condenado a 14 anos de prisão por homicídio simples, mas o advogado de defesa já disse que vai recorrer.

De acordo com a juíza do processo, o arguido Bruno Romão, de 22 anos, foi "absolvido do crime de homicídio qualificado e condenado por homicídio simples", que tem uma moldura penal entre 8 a 16 anos, tendo sido fixada a pena de prisão em 14 anos.

Bruno Romão estava a ser julgado por homicídio qualificado, mas perante a prova produzida o tribunal decidiu acusá-lo de homicídio simples, o que se traduziu numa redução da pena.

O crime aconteceu durante o Carnaval de Torres Vedras, no início da manhã de 26 de fevereiro de 2022, quando o arguido Bruno Romão encontrou a vítima na rua com a sua ex-namorada.

Na primeira sessão do julgamento, o arguido reconheceu que matou um homem de 32 anos.

Na acusação, segundo descreve o Ministério Público (MP), o arguido foi movido "por ciúmes infundados e pela sua sede de desacatos", embora Bruno Romão negue essa tese.

Sem apurar as razões do homicídio, "dúvidas não há que houve uma contenda entre arguido e vítima e que, a determinada altura, o senhor Bruno puxou da faca que tinha na sua posse e a espetou no peito da vítima", considerou a procuradora do MP.

Na primeira sessão do julgamento, que decorreu no Tribunal de Loures, o acusado alegou um "apagão" na memória, por estar sob o efeito de álcool e de haxixe.

À saída do tribunal, o advogado da defesa, Vítor Carreto, disse aos jornalistas que irá recorrer da decisão.

Durante a leitura da sentença, o arguido mostrou-se visivelmente emocionado, à medida que a juíza ia enumerando os acontecimentos ocorridos naquela noite.

De acordo com a juíza, o tribunal deu como provado que o arguido estava alcoolizado e tinha consumido droga, além de ter na sua posse a arma do crime.

A juíza salientou ainda ter pesado na condenação o facto de este ter antecedentes criminais por violência doméstica.

"O tribunal tem de ponderar, apesar de [o arguido] ter 23/24 anos, nessa juventude já tem duas condenações por violência doméstica e penas de prisão suspensa, a última das quais em 2019", disse a juíza, lembrando que os factos ocorreram "num período de regime de prova".

Segundo a juíza, o arguido demonstrou, igualmente, "grande dificuldade em respeitar as regras", ao denotar que, durante um ano de prisão, e apesar de não ter contribuído para a pena, o jovem já ter registado "dois incidentes disciplinares em reclusão".

O Ministério Público (MP) pediu a condenação do jovem, embora não tenha sugerido uma pena de prisão.

Durante o julgamento, o advogado de defesa criticou uma "falha imperdoável" no processo: "ninguém da Polícia Judiciária e da Polícia de Segurança Pública se lembrou de fazer um teste de álcool e despiste de drogas" ao arguido, realçando também que não foi autorizada uma perícia nesta matéria.

Reconhecendo que Bruno Romão estava "arrependido desde a primeira hora", o advogado pedia que a pena não ultrapasse os oito anos e meio de prisão, ao lembrar a idade do jovem (22 anos na altura dos factos), pelo que merecia "uma oportunidade" para o futuro, argumentou.