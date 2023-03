Jovem da Lousã condenado a pena suspensa por pornografia de menores

JN/Agências Hoje às 15:07 Facebook

O Tribunal de Coimbra condenou a uma pena de prisão de três anos e seis meses, suspensa na sua execução, um jovem de 23 anos da Lousã pela prática de três crimes de pornografia de menores.

Em nota publicada esta terça-feira, a Procuradoria Regional de Coimbra indica que um jovem de 23 anos foi condenado pela prática de três crimes de pornografia de menores agravados, numa pena única de três anos e seis meses de prisão, suspensa na sua execução por cinco anos, sujeito a regime de prova.

"O Tribunal considerou provado, para além do mais, que, em 2019, no concelho da Lousã, o arguido partilhou, através de redes sociais, fotografias e vídeos que continham imagens de atos sexuais explícitos expondo crianças com idade inferior a 14 anos", refere a nota.

O Tribunal de Coimbra "considerou que a prova digital constante do processo foi validamente obtida", entendendo que o acórdão do Tribunal Constitucional relativo aos metadados, no contexto do crime de pornografia de menores, "não tinha qualquer impacto na prova recolhida".

A decisão foi proferida na sexta-feira.

Na fase de inquérito, o processo foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Coimbra, coadjuvado pela Diretoria do Centro da PJ.