Jovem de 16 anos esfaqueado na perna em rixa na Costa da Caparica

Uma rixa entre jovens na Costa da Caparica durante a tarde desta quinta-feira resultou no esfaqueamento de um jovem de 16 anos.

A vítima foi golpeada nas pernas durante uma luta com um rival. O agressor, um terceiro indivíduo, aproveitou o facto de o jovem estar no chão, para esfaquear a perna do jovem, causando-lhe ferimentos considerados leves.

O caso ocorreu pelas 16.55 horas de ontem, a poucos metros das instalações da Polícia Marítima na Costa da Caparica. O agressor fugiu antes da chegada das autoridades, continuando a monte.

O jovem esfaqueado foi assistido no local pelos bombeiros e transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, para observação.