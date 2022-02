Jovem de 16 anos morre em guerra de gangues juvenis

Alexandre Panda Hoje às 18:46 Facebook

Isaac Oliveira, conhecido pela alcunha de "Manilson", tinha apenas 16 anos quando foi baleado na noite deste sábado por um grupo de indivíduos, na via pública em Camarate, no concelho de Loures. O jovem amante de rap não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Santa Maria em Lisboa. A Polícia Judiciária (PJ) investiga o homicídio, que, ao que tudo indica, foi perpetrado num contexto de guerra de gangues juvenis de Loures.

Eram 22.50 horas, quando "Manilson" caminhava na Rua de Lamas, na zona dos Fetais. Surgiu uma viatura com pelo menos quatro ocupantes. Com o carro em andamento, um deles sacou uma arma de fogo e disparou em direção ao rapaz. A vítima caiu ao chão e os agressores puseram-se em fuga a grande velocidade.

Foram moradores que deram o alerta à PSP e às equipas de socorros. O INEM e os bombeiros de Camarate chegaram rapidamente ao local. "Manilson" tinha sido atingido no abdómen e já estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram tentadas manobras de reanimação no local, mas sem sucesso. O jovem foi transportado para o Hospital Santa Maria, onde acabou por falecer.