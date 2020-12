Jovem de 17 anos baleado no peito na Amadora

JN Hoje às 09:34 Facebook

Um adolescente foi baleado no peito esta terça-feira de madrugada, no bairro Casal da Mira, na Amadora. A vítima, de 17 anos, encontra-se em estado grave no hospital.

O alerta foi dado pelas 00.53 horas desta terça-feira. A PSP deslocou-se prontamente para o local, mas quando chegou apenas encontrou um jovem de 17 anos baleado no peito.

A vítima foi transportada para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, onde se encontra em estado crítico.

Por se tratar de um crime com uma arma de fogo, a investigação transitou para a Polícia Judiciária.