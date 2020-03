Jovem de 17 anos detido por desobediência ao dever de recolhimento domiciliário

Luís Moreira e Joaquim Gomes Hoje às 18:19 Facebook

A Polícia de Braga deteve, no domingo, pelas 21.45 horas, um jovem com 17 anos, na Rua Padre António Vieira, por ter sido encontrado na via pública diversas vezes durante o dia sem uma justificação válida.

Fonte do Comando Distrital da PSP adiantou que a detenção ocorreu "depois de lhe ter sido ordenado que regressasse à sua residência, o que não acatou, continuou a infringir a lei. Foi-lhe ainda informado - sem êxito - que, "se voltasse a ser localizado na rua sem que tal se justificasse, incorreria num crime de desobediência".

A detenção verificou-se na sequência de diversos patrulhamentos direcionados com o objetivo de sensibilizar e alertar os cidadãos para não saírem de casa.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.