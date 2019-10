Jovem de 18 anos detido por tentar matar quatro homens em Queluz

Hoje às 14:11 Facebook

Um jovem de 18 anos foi detido por "fortes indícios" da prática de quatro crimes de homicídio, na forma tentada, que ocorreram há duas semanas, na localidade de Belas, em Queluz, Sintra.

No âmbito dos quatro crimes de homicídio, o jovem é suspeito de ter efetuado "dois disparos de arma de fogo, a partir do interior de uma viatura, sobre quatro homens que se encontravam na via pública".

Em comunicado, a PJ indicou que a investigação policial apurou que "o crime foi cometido na sequência de desentendimentos anteriores entre o autor e as vítimas, as quais necessitaram de tratamento hospitalar, tendo duas delas permanecido internadas face à gravidade dos ferimentos".

Nas diligências realizadas pela PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foi apreendida a arma de fogo utilizada nos quatro crimes de homicídio, na forma tentada.

Segundo informação policial, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.