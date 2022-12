Jovem de 18 anos suspeito de violar universitária que conheceu em bar

JN Hoje às 10:43 Facebook

Um jovem de 19 anos foi detido e colocado em prisão preventiva, suspeito de ter violado uma estudante da Universidade da Beira Interior, da mesma idade.

Os factos ocorreram no dia 12 de novembro, durante a madrugada, no interior da casa do suspeito, para onde ambos terão ido depois de se terem conhecido num bar na Covilhã.

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária emitido esta sexta-feira, o jovem foi detido, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, e colocado em prisão preventiva, depois de ter sido presente às autoridades judiciárias e de ter sido interrogado.