Jovem de 19 anos detido por violência doméstica em Bragança

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, com 19 anos, residente na cidade de Bragança, pelo crime de violência doméstica e posse de 22 doses de ​​​​​​​ecstasy.

A detenção ocorreu esta terça-feira no cumprimento de Mandado de Detenção fora de Flagrante delito, na sequência de uma denúncia apresentada na Esquadra de Investigação Criminal que desenvolveu diligências que possibilitaram consolidar prova fortemente indiciadora da prática reiterada do crime de violência doméstica, por parte do suspeito, acrescida de atitudes persecutórias para com a vítima e seus familiares.

Após revista foi detetado que o jovem trazia consigo 22 doses de produto estupefaciente e cerca de 80 euros em dinheiro, que lhe foram apreendidos por existirem indícios de se dedicar ao tráfico de droga, informou a PSP.

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima por qualquer meio, proibição de aproximação com recurso a meios de vigilância eletrónica, apresentações bissemanais na Esquadra da PSP da área de residência e frequência de ação de formação apropriada a agressores em contexto de violência doméstica.