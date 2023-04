Jovem de 19 anos morta à facada em Albufeira. Homem e mulher detidos

Augusto Correia e Marisa Rodrigues Hoje às 09:26, atualizado às 10:03 Facebook

Um jovem de 19 anos morreu esfaqueada, esta madrugada, nas Areias de São João, uma zona de bares, em Albufeira. Duas pessoas foram detidas.

Um homem e uma mulher foram detidos, este domingo de manhã, por suspeito de envolvimento no esfaqueamento mortal de uma jovem de 19 anos, numa zona de bares em Albufeira. A adolescente foi esfaqueada no pescoço e no tórax.

Após a agressão fatal, os suspeitos atiraram a faca para o telhado de um estabelecimento e puseram-se em fuga. Segundo apurou o JN, foram entretanto detidos pela GNR de Faro, que recuperou a arma do crime.

A adolescente morreu vítima de uma "agressão com arma branca", confirmou ao JN uma fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve.

Os serviços de socorro foram alertados às 6.31 horas da manhã deste domingo. À chegada ao local, um beco junto à rua Victoria, uma zona de bares em Areias de São João, Albufeira, os bombeiros encontraram a jovem em paragem cardiorrespiratória.

A jovem foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Albufeira e pelo INEM, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito da jovem foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A GNR mobilizou três viaturas e 12 operacionais para o local do crime. Segundo a CREPC do Algarve, os Bombeiros de Albufeira deslocaram uma ambulância e dois operacionais, assim como o INEM, que enviou uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).