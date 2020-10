Jovem de 20 anos plantava canábis em casa em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 20 anos foi constituído arguido depois de ter sido surpreendido pela GNR em casa com uma plantação de canábis.

O Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe da GNR realizou duas buscas durante o dia de quarta-feira, no âmbito de uma investigação que se realizava desde setembro e que tinha como foco o tráfico de estupefacientes.

Segundo a GNR, o jovem "teria plantas de canábis no interior da sua residência, visíveis do exterior" e no âmbito das buscas, uma domiciliária e outra a um carro, foram apreendidos quatro pés de plantas de canábis, 12 doses individuais de liamba, quatro sementes de canábis, um telemóvel e 200 euros em dinheiro.

O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal de Tribunal de Famalicão.