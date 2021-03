Jovem de 21 anos detido com 300 doses de haxixe na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 19:04 Facebook

A GNR identificou um jovem de 21 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes durante uma operação de fiscalização em Mozelos, Santa Maria da Feira.

Em comunicado, a GNR esclarece que, "durante uma ação de patrulhamento com o objetivo de fiscalização das medidas decretadas pelo atual Estado de Emergência, os militares da Guarda, ao abordarem o condutor do veículo, reparam que manifestava um comportamento suspeito".

"Após diligências policiais, foi possível apurar que tinha na sua posse produto estupefaciente, no caso 300 doses de haxixe", informou a Guarda.

O JN apurou que, ao ser questionado pelos militares da GNR, o jovem confirmou que tinha substância estupefaciente, mostrando prontamente a mesma. Mas uma vistoria posterior ao veículo viria a revelar uma quantidade maior de droga.

Seguiu-se a deslocação da GNR à habitação do jovem onde foi encontrada uma balança de precisão, facas com vestígios de haxixe e doses já "cortadas". Foram-lhe, ainda, aprendidos 260 euros, cinco isqueiros e uma bolsa.

Presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretado o Termo de Identidade e Residência, assim como apresentações periódicas na GNR da área de residência.

A advogada do arguido, Sara Bernardo, considera as medidas de coação "excessivas" uma vez que se trata de "um jovem de 21 anos, sem qualquer antecedente criminal e que colaborou com a justiça desde o início". "Vamos aguardar pelas próximas diligências para definir o caminho a seguir", referiu Sara Bernardo.