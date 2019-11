Jovem de 24 anos morre esfaqueado em Santarém

Hoje às 09:16 Facebook

Um jovem de 24 anos morreu, este domingo de madrugada, na sequência de um esfaqueamento durante um desacato em Santarém, disse à agência Lusa uma fonte da GNR.

O desacato começou cerca das 3 horas de hoje no interior do restaurante Comendador, em Santarém, e envolveu o jovem e um homem de 56 anos. Os dois saíram do restaurante e a vítima entrou no carro para se ir embora, relatou a mesma fonte Comando Geral da GNR.

O homem de 56 anos aproximou-se dele com uma arma branca e desferiu-lhe um golpe na zona do peito que lhe foi fatal, adiantou a fonte de Comando Geral da GNR.

O suspeito refugiou-se no interior do restaurante, tendo acabado detido por militares da GNR.