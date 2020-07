Homem de 33 anos morto à facada em Almada

Rita Salcedas e Rogério Matos Hoje às 09:34, atualizado às 11:00 Facebook

Um homem de 33 anos foi morto à facada, durante a madrugada desta quarta-feira, na freguesia de Sobreda, Almada.

A vítima foi esfaqueada no tórax com uma arma branca e encontrada no largo Terreiro Alfredo Marceneiro, na localidade de Vale de Figueira, Sobreda, concelho de Almada. À chegada dos dois operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, mobilizados para o local cerca das 00.40 horas, o homem estava no chão, sem rasto dos responsáveis, apenas abeirado pelos populares que tinham dado o alerta, confirmou o segundo comandante da corporação, Jorge Paulo. Embora inicialmente tenha sido avançado que a vítima tinha 25 anos, o JN apurou entretanto que tinha 33.

No local, esteve também uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São Francisco Xavier, tendo o homem sido submetido a manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

No terreno, estiveram ainda dos elementos da GNR, que conseguiram identificar dois jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos, como envolvidos. As circunstâncias em que ocorreu o homicídio ainda estão por apurar, tendo o caso passado entretanto para a alçada da Polícia Judiciária de Setúbal.