Jovem de Barcelos detido com centenas de imagens de pornografia infantil

Um jovem de 21 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita da prática de vários crimes de pornografia infantil, em Barcelos.

No computador do jovem, foram encontrados centenas de vídeos e imagens com crianças envolvidas em atos sexuais explícitos. O suspeito partilhava, ainda, os conteúdos com outros utilizadores "ou efetuava o seu pedido às eventuais vítimas".

Após uma denúncia de uma organização internacional, a PJ fez uma busca domiciliária onde, além de o deter, apreendeu os equipamentos informáticos que serão, agora, alvo de perícia para determinação da real dimensão e dos contornos da atividade a que este se dedicava.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.