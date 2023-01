Jovem deixado no hospital após ser baleado na face

Um jovem com cerca de 21 anos foi baleado na face, em Sintra, na madrugada desta sexta-feira, por um suspeito que disparou através de um carro em andamento.

A vítima foi transportada por amigos para o Hospital Amadora Sintra, onde foi deixado, tendo os amigos abandonado o local logo a seguir.

As autoridades tiveram conhecimento do caso quando o jovem deu entrada no hospital. Este terá sido baleado quando estava na via pública na Rua Doutor Contente Fernandes, em Massamá.

O suspeito, encapuzado, passou num carro e disparou contra a vítima, atingindo-a na face e colocando-se logo em fuga.

A vítima foi transportada para o hospital pelos amigos e foi deixada nas urgências. Foi operado à face.

A PSP deslocou-se ao local onde ocorreu o crime, mas não foi possível identificar qualquer suspeito ou testemunha

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa.