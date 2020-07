Jovem detido a ir para a praia do Tamariz com pistola 

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 17:24 Facebook

PSP controlou grupo no acesso à praia do Tamariz, onde dias antes acontecera rixa.

Um jovem de 19 anos foi detido na sexta-feira à tarde pela PSP, no acesso à praia do Tamariz, no Estoril, por posse de arma proibida. O suspeito tinha consigo uma pistola de alarme transformada em arma de fogo real, de calibre 6.35 milímetros.

A detenção aconteceu durante uma ação de controlo de um grupo de pessoas que tencionava frequentar a referida praia. Recorde-se que, no passado fim de semana, naquela mesma zona, havia ocorrido uma rixa na qual participaram mais de uma dezena de jovens. Dois adolescentes com 15 e 16 anos acabaram feridos na sequência de agressões com arma branca. Ninguém foi identificado pelas autoridades.