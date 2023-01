Jovem detido após esfaquear homem no Montijo

JN Hoje às 11:33 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 19 anos, por tentativa de homicídio, no Montijo. O suspeito esfaqueou um homem após terem discutido.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ refere que, "através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou, identificou e deteve, fora de flagrante delito" o indivíduo, suspeito de ter esfaqueado um homem, com 21 anos.

Os factos ocorreram no passado dia 30 de dezembro quando, "no decurso de uma discussão por motivos completamente fúteis", o suspeito agrediu a vítima com uma arma branca, deixando-a em risco de vida.

O detido, será presente esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.