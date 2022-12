Jovem detido é suspeito de ter assaltado 10 pessoas na Senhora da Hora

R.P. Hoje às 16:00 Facebook

A PSP deteve um jovem, com 17 anos, suspeito de ter assaltado 10 pessoas, ameaçando-as com uma arma branca, na Senhora da Hora, em Matosinhos.

As diligências efetuadas pela Divisão de Investigação Criminal, no âmbito do combate aos crimes de roubo e ofensas à integridade física com recurso a arma branca, permitiram deter o suspeito em Matosinhos.

Em comunicado, a PSP sublinha que "o detido é suspeito da prática reiterada de inúmeros ilícitos criminais, designadamente roubos, perpetrados na área da Senhora da Hora, junto de interface de transportes públicos e de grandes superfícies comerciais, sendo que as vítimas, por norma jovens estudantes, foram coagidas a efetuar a entrega dos seus pertences. Em algumas das situações, as vítimas eram ameaçadas com recurso a arma branca".

Do trabalho de investigação desenvolvido foi possível recolher prova que permitiu indiciar o estudante pela prática de 10 crimes de roubo.