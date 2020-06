Jovem detido pela GNR após "adormecer" em estação de serviço de Fão

Joaquim Gomes Hoje às 15:28 Facebook

Um jovem de 26 anos, residente em Vila do Conde, foi detido pela GNR, a furtar dentro do posto de abastecimento de combustível da Prio, de Fão, na madrugada desta quarta-feira, tendo alegado que adormeceu na casa de banho na véspera e quando acordou resolveu servir-se daquilo que tinha à mão.

O caso insólito ocorreu na loja de conveniência da estação de serviço de combustíveis da Prio, à face da Estrada Nacional 13, em Fão, no concelho de Esposende, pouco antes das cinco horas da madrugada. O corpo dos Bombeiros Voluntários de Fão foi chamado ao local, após ter sido acionado o alarme de incêndio. Mas afinal, não havia fogo.

O jovem, que foi encontrado dentro do estabelecimento, disse à GNR de Esposende que terá adormecido pelas 22 horas dentro da casa de banho. Acordou pelas 4.30 horas com fome e sede e serviu-se do que estava à venda. O estabelecimento já estava fechado e nada pagou na Prio.

Mais tarde, o homem resolveu fumar e acionou o alarme contra incêndio. Foi descoberto pelos Bombeiros Voluntários de Fão, que chamaram depois pela GNR de Esposende. Foi detido e vai ser presente ao Tribunal de Esposende.