Jovem detido pelo crime de furto em residência

Glória Lopes Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR anunciou esta sexta-feira que identificou um homem, com 22 anos, por suspeita do crime de furto em residência na cidade de Miranda do Douro, no passado dia 1 de janeiro.

Segundo o comando de Bragança, o jovem foi identificado no decorrer de um processo por furtos em interior de residência, cuja investigação recai sobre três furtos em residência, o que levou os militares da GNR a efetuar uma busca na residência do suspeito que culminou na recuperação de diverso material, nomeadamente vestuário, eletrodomésticos, ferramentas e um móvel.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro.