Jovem detido por fazer exame com câmara escondida em escola de condução

Um jovem de 16 anos foi detido no Centro de Exames da Associação Portuguesa de Escola de Condução, em Marvila, Lisboa, por ter uma câmara escondida no peito, presumivelmente, para receber ajuda do exterior e responder corretamente às questões do exame.

A PSP diz que, este ano, já fez "mais de cinco detenções" em circunstâncias semelhantes. Está em causa, segundo afirma, o crime de falsidade informática.

O caso do jovem de 16 anos foi divulgado ao final da tarde desta quarta-feira, mas aconteceu no dia 22 de setembro. O jovem fazia um exame para poder conduzir motorizadas, mas os agentes da PSP foram chamados ao local e levantaram a t-shirt que o suspeito envergava, verificando que o mesmo tinha "um dispositivo agregado a um colete, com um buraco na t-shirt que correspondia à zona da câmara".

"No exterior do Centro de Exames não foi possível proceder à identificação do segundo suspeito", acrescenta PSP, que não conseguiu identificar quem estaria ajudar o examinando.

A PSP diz que "tem conseguido deter vários suspeitos no cometimento de comportamentos ilícitos desta natureza, contando com mais de cinco detenções durante o presente ano na área metropolitana de Lisboa".

Este é um fenómeno a que a Polícia promete continuar a dar "especial atenção", tendo em conta os riscos associados à "obtenção ardilosa e fraudulenta de certificação para a prática da condução".

O detido de 16 anos foi notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público, a fim de ser submetido a julgamento sumário.