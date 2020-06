Jovem detido por fornecer armas para assaltos a farmácias em Almada

Rogério Matos Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeitas de fornecer armas a assaltantes de farmácias na margem sul.

No passado mês de março, no âmbito da operação "Game Over", a PJ de Setúbal tinha procedido à detenção outros três homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos, suspeitos da prática dos crimes de roubo agravado e de sequestro. Agora chegaram a quem fornecia as armas aos assaltantes responsáveis por oito assaltos a farmácias entre dezembro e fevereiro.

O jovem de 19 anos, residente no Monte da Caparica, em Almada, e sem profissão conhecida tinha em casa um revolver de calibre 6.35 mm, que terá sido utilizado num dos assaltos. Foi presente ao juiz de Instrução Criminal de Almada por indícios de roubo agravado e sequestro, mas por não ter participado nos crimes, foi libertado com a condição de se apresentar semanalmente à esquadra da residência.