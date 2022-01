Um jovem de 21 anos foi detido, na quinta-feira, em Famalicão, por tráfico de droga.

A detenção, efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos, decorreu no decurso do cumprimento de dois mandados de busca à casa do suspeito e ao carro, depois de cerca de seis meses de investigação.

Foi apreendido haxixe, canábis, um telemóvel, sacos herméticos, três navalhas e 95 euros em dinheiro.

O jovem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Famalicão.