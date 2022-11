Jovem detido quando traficava droga junto a escolas

R.P. Hoje às 11:10 Facebook

Um jovem, com 19 anos, foi detido pela PSP por tráfico de droga em Ponta Delgada, nos Açores. O indivíduo foi surpreendido junto a uma escola e tinha na sua posse haxixe e dinheiro.

A operação contou com a participação de Equipas de Intervenção Rápida e da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial e a detenção ocorreu no Largo Mártires da Pátria, em Ponta Delgada, e "surge na esteira de uma operação policial, especialmente, direcionada para a prevenção e combate ao tráfico e consumo de matéria estupefaciente, sobretudo em locais habitualmente conotados com este tipo de atividade ilícita", refere a PSP.

A ação visou zonas adjacentes a vários estabelecimentos de ensino do concelho, "sendo objetivo primordial da PSP promover uma maior presença e visibilidade policial junto deste tipo de estabelecimentos, incrementando, assim, a perceção de segurança por parte de toda comunidade escolar e população em geral e erradicando toda a atividade associada ao consumo e tráfico de drogas".

O detido estava na posse de 105 doses de haxixe, 25 euros em dinheiro numerário e diversos objetos habitualmente associados ao tráfico.

Ouvido em primeiro interrogatório Judicial, ficou obrigado a apresentações diárias na esquadra da PSP da sua área de residência, proibido de quaisquer contactos com indivíduos toxicodependentes e proibido de frequentar qualquer estabelecimento de ensino e suas imediações a distâncias inferiores a 100 metros.