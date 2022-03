Jovem em estado muito grave após ser esfaqueada pelo ex-namorado em Sintra

Reis Pinto e Beatriz Azeredo Hoje às 12:13 Facebook

Uma jovem, com 17 anos, ficou em estado muito grave após ter sido esfaqueada no pescoço no interior da Escola Secundária de Mem Martins, em Rio de Mouro, Sintra. O agressor já foi detido pela PSP.

A agressão ocorreu, cerca das 9.40 horas, quando a estudante se dirigia para as aulas, na Escola Secundária de Mem Martins, na Rua de São Francisco Xavier e foi esfaqueada pelo antigo namorado, também com 17 anos, já no interior do recinto escolar.

A vítima foi atingida na zona do pescoço, tendo sido socorrida no local e posteriormente transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado considerado muito grave, embora uma fonte da escola tenha referido, ao JN, que a jovem saiu do local já estabilizada.

O agressor fugiu, mas a PSP efetuou algumas diligências e conseguiu intercetá-lo pouco tempo depois.

Dadas as características da agressão, o caso passou para a Polícia Judiciária, que irá agora investigar os contornos do crime.