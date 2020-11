Jovem esfaqueado enquanto passeava o cão

Carlos Rui Abreu Ontem às 22:49 Facebook

Um jovem foi esfaqueado esta noite em Fafe, na Rua Guerra Junqueiro, enquanto passeava o cão. Um homem com cerca de 30 anos, que mora na zona, passou por perto de uma senhora e tentou abordá-la com uma faca mas esta terá fugido. De imediato dirigiu-se ao jovem, que passava por acaso, e golpeou-o na zona do pescoço.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Fafe e pelo INEM e transportada para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, onde entrou estabilizado e sem correr risco de vida.

O presumível autor do golpe foi intercetado quase de imediato pela patrulha da GNR e, segundo apuramos, terá problemas psíquicos pelo que será encaminhado para uma unidade hospitalar com urgência de psiquiatria.