Jovem esfaqueou ex-companheira em violenta discussão em Vila Real

Alexandre Panda Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um indivíduo, de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, por ter esfaqueado a ex-companheira, num contexto de violência doméstica, na localidade de Mouçós, em Vila Real. A vítima continua internada, mas não corre perigo de vida.

"Os factos ocorreram no dia 10 de outubro de 2020, numa habitação sita em Vila Real, quando o arguido, na sequência de uma discussão e munido de uma faca, golpeou, por diversas vezes e violentamente o corpo da vítima, uma mulher de 22 anos de idade", adianta a PJ em comunicado.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o suspeito deslocou-se à casa da antiga companheira, com quem tem um filho bebé em comum. Gerou-se uma discussão e o agressor agarrou numa faca de cozinha que estava no apartamento.

Depois de esfaquear a vítima, pôs-se em fuga, mas acabou por ser localizado pela PJ de Vila Real, na zona de Braga, onde foi detido.

Vai esta segunda-feira ser ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Real.