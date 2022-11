Jovem foi agredido à porta de escola e terá de ser operado

Um jovem de 18 anos, estudante e residente em Braga, queixa-se de ter sido violentamente agredido, anteontem, por volta da hora de almoço, junto à Escola Secundária D. Sancho I, em Famalicão, por um outro jovem. Teve de receber assistência hospitalar e vai ter de ser submetido a uma cirurgia à face.

Segundo as informações que o JN recolheu, a alegada vítima estaria à espera da namorada, que estava a ter aulas na Escola D. Sancho I, quando reparou que estavam três jovens a olhar permanentemente para ele. Entretanto, perante aqueles olhares terá questionado o que se passava para estarem a olhar para ele.

Como resposta, teve agressões, segundo a sua versão. Um dos jovens que integrava o grupo de três, estudante na D. Sancho I, com 19 anos, terá começado a agredi-lo a soco. Entretanto, chegaram os pais da namorada, que o transportaram ao Hospital de Famalicão, de onde foi transferido para o S. João, no Porto. Sofreu ferimentos num olho, na cabeça e no nariz. Passou uma noite no hospital e teve alta ontem à tarde.